Smartphonetraining startet wieder bei der Caritas

Der Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz bietet wieder ein Smartphonetraining an. Gedacht ist der Kurs für Menschen, die noch keinerlei oder wenig Erfahrung mit Tablet oder Smartphone haben. Es stehen Übungstablets zur Verfügung, man kann aber auch sein eigenes Gerät mitbringen. Vorab ist für Interessierte ein Treffen am Mittwoch, 23. Oktober, um 14 Uhr im Quartiersstützpunkt geplant. Die Kurse sind kostenlos, heißt es in einer Mitteilung. Um die Einteilung und Planung zu erleichtern, kann man sich bereits jetzt unter der Telefonnummer 09561/5969940 oder per E-Mail an p.kotterba@caritas-coburg.de vormerken lassen. Wer Spaß an dem Thema hat und den Kurs gerne als zusätzlicher ehrenamtlicher Coach unterstützen möchte, kann sich gerne auch unter dieser Nummer bei der Quartiersmanagerin melden. red