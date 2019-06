Coburg 12.06.2019

Smartphones nutzen und beherrschen

In vielen Familien ist die Nutzung des Smartphones ein Dauerbrenner für Konflikte. Uwe Buermann wird im Rahmen seines Vortrags am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr in der Mediathek der Rudolf-Steiner-Schu...