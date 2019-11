Smartphone-Workshop für Fortgeschrittene

Die Kolping-Akademie Bamberg veranstaltet am Montag, 2. Dezember, einen Smartphone Workshop - Internet für Fortgeschrittene. Die Seminarleiter zeigen den Teilnehmern wie man vom Smartphone aus einkaufen kann und welche Gefahren und Risiken sich dahinter verbergen. Das Seminar findet von 18 Uhr bis 21.15 Uhr in der Kolping-Akademie in Bamberg, Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0951-519470. red