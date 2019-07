Sein Smartphone der Marke Samsung hat ein 39-Jähriger in der Nacht zum Sonntag, zwischen 1 und 1.30 Uhr in der "Bierscheune" verloren. Da es bisher nicht beim Fundamt der Stadt Bad Kissingen abgegeben wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei wegen Fundunterschlagung. Wer Hinweise auf das Smartphone geben kann, setzt sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol