Smartphone sicher im Griff

In einem VHS-Kurs kann man herausfinden, was in einem Smartphone versteckt ist und wie man es richtig einsetzt, so dass es vielleicht sogar das Leben etwas erleichtern kann. Für den Kurs sollte man sein Passwort, eventuell die Pin kennen und natürlich ein funktionstüchtiges Handy dabei haben. Der Kurs beginnt am Samstag, 18. Januar, um 11.30 Uhr im Friedensmuseum. Info und Anmeldung unter Telefon 09561/882559. red