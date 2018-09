Smartphone kindgerecht einrichten

Wenn Kinder oder Jugendliche ihr erstes Smartphone bekommen, gilt es verantwortungsbewusst mit den Möglichkeiten eines solchen Geräts umzugehen. Der Kurs der Volkshochschule richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren und deren Eltern. Eigene Geräte können mitgebracht werden. Der Kurs ist allerdings nicht für Apple- oder Windows-Geräte geeignet. Er findet an den beiden Donnerstagen 27. September und 4. Oktober jeweils um 17.30 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red