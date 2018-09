Smartphone gestohlen

In der Nacht auf Sonntag, zwischen 0.30 und 4 Uhr, wurde einer jungen Frau während eines Gaststättenaufenthalts in der Oberen Sandstraße ihr Sony-Smartphone im Zeitwert von 150 Euro gestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Jacke auf einer Balustrade abgelegt, in der das schwarze Mobiltelefon deponiert war.