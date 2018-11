Smartphone bedienen

Beim Seminar "Wie funktioniert mein Smartphone?" lernen die Teilnehmer unter anderem, wie man ein Smartphone richtig bedient und es pflegt. Das Seminar findet am 3. und 5. Dezember von 9 bis 12.15 Uhr in der Kolping-Akademie am Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red