Smartfahrer nimmt Radlerin die Vorfahrt

Ein Smartfahrer wollte am Samstagabend "Im Sternshof" in die Kreuzung einfahren, obwohl eine Radfahrerin vorfahrtsberechtigt gewesen wäre. Die 43-jährige Radlerin schnitt die Kurve und bog im zu engen Bogen ab, so dass sie gegen die hintere rechte Seite des Smarts stieß. Sie verletzte sich leicht am Bein und wurde vom Rettungswagen medizinisch versorgt. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,16 Promille ergab. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. pol