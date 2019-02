Smart wird angefahren

Die Haßfurter Polizei sucht einen Unfallflüchtigen. Am Sonntag zwischen 10.15 und 11.45 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren schwarzen Smart auf dem Parkplatz des Hallenbades in Hofheim abgestellt. In dieser Zeit touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Kleinwagen und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch die Kollision brach ein Teil des linken Fahrzeughecks am Smart heraus und das Heck wurde verkratzt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Wer kann der Polizei Haßfurt Hinweise zu der Unfallflucht geben, Ruf 09521/9270?