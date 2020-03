Smart Home und Schoko

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen hin. Es geht unter anderem um Energiefragen, den Frühjahrsputz und Schokolade. Anmeldung ist stets erforderlich: online un-ter www.ubiz.de oder auch un- ter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220. 1. "Wärmepumpe & Photovoltaik": Am Montag, 9. März, gibt Alexander Wolf um 19 Uhr im Siedlerheim Knetzgau einen Überblick über die optimale Verbindung von Wärmepumpe und Photovoltaik.

2. "Frühjahrsputz für Körper & Seele": Die Fastenzeit ruft nach Reinigung für Körper und Seele. Ute Solf zeigt am Montag, 9. März, von 19 bis 21.30 Uhr die Chancen von Heilkräutern zur Reinigung des Körpers und Techniken zur Entspannung der Seele.

3. "Smart Homes - Haus der Zukunft": Moderne Häuser sind vernetzt. Matthias Wellhöfer-Weber geht am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr auf die Möglichkeiten und Risiken der vernetzten Häuser ein und zeigt mehrere Systeme.

4. "Schokoexpedition - Was steckt in unserer Schokolade?": Ostern dreht sich alles um die Schokolade. Deshalb schaut Anke Camphausen am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren, was in der Schokolade steckt und wo sie herkommt. "Eine spannende und leckere Exkursion kann beginnen", erklärt dazu das Ubiz. red