Smart der Sozialstation bekommt Delle ab

Im Innenraum des Quellenhofs in der Viktor-von-Scheffel-Straße 11 wurde am Wochenende ein dort geparkter weißer Smart der BRK-Sozialstation angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573-2223-0.