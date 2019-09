Slammen will gelernt sein

Anlässlich der Interkulturellen Woche in Kulmbach bietet die Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung am Samstag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr einen Poetry-Slam-Workshop an. Zusammen mit "Monchen" vom Kulmbacher Poetry Slam "Die Kommune slammt" lernen die Teilnehmer in der Jugendwerkstat, wie man Texte für einen Wettbewerb verfasst, welche Stile es gibt und was wichtig für die Performance ist. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, es sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Anmelden kann man sich bis 16. September per E-Mail an die Adresse druse-baum@ gummi-stiftung.de sowie telefonisch unter der Nummer 09221/6903619. red