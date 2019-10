Sladek und Förtsch überraschen

Die Doppel-Vereinsmeisterschaften des TTC Tüschnitz um den Holdemar-Wagner-Pokal gehen wohl als die spannendsten in die Geschichte dieses Turniers ein. Am Ende waren zwei Doppel punkt- und satzgleich, weshalb der direkte Vergleich entscheiden musste.Nach ihrer unerwarteten Auftaktniederlage gegen die Paarung Marcel Förtsch/Harald Sokol bezwangen Karl-Heinz Sladek und Dieter Förtsch völlig überraschend mit Michael Weiß/Philipp Weiß und Thomas Förtsch/Christopher Sladek beide Doppel der ersten Mannschaft. In der letzten Runde hätte beim direkten Aufeinandertreffen der beiden Doppel aus der ersten Mannschaft ein jeweiliger 3:1-Erfolg zum Gesamtsieg gereicht. Weil das Match aber in den fünften Satz ging, waren H. Sladek/D. Förtsch die lachenden Dritten. Damit hat erstmals in der langjährigen Geschichte ein Doppel aus der zweiten Mannschaft gewonnen. thf Ergebnisse: 1. Karl-Heinz Sladek/Dieter Förtsch 4:1/13:7; 2. Christopher Sladek/Thomas Förtsch 4:1/13:7; 3. Marcel Förtsch/Harald Sokol 3:2/13:7; 4. Michael Weiß/Philipp Weiß 3:2/12:8; 5. Jonas Pauli/Reiner Schwarz 1:4/4:12; 6. Dieter Gawert/Georg Zipfel 0:5/1:15.