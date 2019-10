Skulpturen in vielen Varianten

Die "ThermeNatur" bietet zusammen mit dem Kunstkreis Arnstein eine Kunstausstellung mit illuminierter Kunst im Thermengarten an. Es werden verschiedene Skulpturen in unterschiedlichen Varianten im Außenbereich zur Anschauung aufgestellt und mit direktem und indirektem Licht in Szene gesetzt. Unter dem Motto "Entspannung mit illuminierter Kunst" wird die Kunstausstellung am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Die Ausstellung ist dann bis 3. November zu sehen. red