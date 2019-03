Skulpturen aus Nylon

Vom 28. März bis 7. Juni zeigt der Kunstverein Kulmbach in der Hauptstelle der Sparkasse Kulmbach-Kronach raumfüllende Skulpturen aus dem ungewöhnlichen Werkstoff Nylon, die von der Bochumer Künstlerin Monika Ortmann stammen. Der Kunsthistoriker Matthias Liebel wird die Künstlerin bei der Vernissage am morgigen Donnerstag um 18 Uhr persönlich vorstellen und eine Einführung in die Ausstellung geben. red