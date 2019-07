Eine Unfallflucht in Haßfurt nahm die Polizei auf. Am Freitag wurde auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis ein grauer Skoda von einem anderen Fahrzeug angefahren. Der Skoda wurde an der rechten Seite verkratzt, so dass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete und wird jetzt von der Polizei gesucht. Wer hat zwischen 7.30 und 11.45 Uhr in der Hofheimer Straße Wahrnehmungen gemacht?