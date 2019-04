Skoda Superb gestohlen

Einen sechs Jahre alten weinroten Skoda Superb mit dem Kennzeichen "BA-JP 11" entwendeten zurzeit noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen im Berggebiet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Diebe machten sich demnach irgendwann zwischen Freitag, 12. April, und dem Ostermontag an dem am "Schulplatz" abgestellten Skoda zu schaffen. Mit dem Kombi im Zeitwert von etwa 18 000 Euro gelang den Tätern dann unbehelligt die Flucht. Die Kripobeamten bitten um Mithilfe und fragen, wer verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße "Schulplatz" beobachtet hat und wer Hinweise auf den Verbleib des weinroten Skoda Superb geben kann?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol