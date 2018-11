Skoda stößt frontal mit Dacia zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro kam es am Freitagabend in der Wildbergstraße in Tettau. Als ein 20-jähriger Skoda-Fahrer vom Marktplatz kommend den Wildberg hoch fuhr, geriet er auf die linke Seite und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Dacia-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden, die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei in Ludwigsstadt nahm die Ermittlungen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit auf.