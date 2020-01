Skoda kollidiert mit Skoda

Am Donnerstagnachmittag hat ein 81-jähriger Skoda-Fahrer beim Abbiegen von der Bügstraße in die Adenauerallee in Forchheim einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Skoda-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7000 Euro.