Skoda in der Fichtenstraße verkratzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist vor einem Anwesen in der Fichtenstraße in Forchheim ein Skoda von einem unbekannten Täter mutwillig verkratzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900 in Verbindung zu setzen.