Skoda-Fahrer unter Drogeneinfluss

Auf der Staatsstraße 2200 ereignete sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Die Fahrerin einer Mercedes C-Klasse musste an der Ampelanlage auf Höhe der Aral-Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihr nachfolgender Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Während der Unfallaufnahme wirkte der Unfallverursacher sichtlich nervös und aufgeregt. Da sich bei den Beamten der Verdacht des Drogenkonsums erhärtete, wurde dem 36-Jährigen ein freiwilliger Drogentest angeboten. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann musste sich einer Blutentnahme in der Frankenwald-Klinik Kronach unterziehen und sein Fahrzeug für die nächsten 24 Stunden stehen lassen. Gegen den Mann aus Küps laufen derzeit Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.