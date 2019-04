Skoda-Fahrer touchiert Fußgängerin

Eine 66-jährige Fußgängerin kam am Dienstagmittag aus dem Ärztehaus am Pabstenweg und lief in Richtung Oberes Tor. Hierbei touchierte sie ein 78-jähriger Skoda-Fahrer. Die beiden Unfallbeteiligten gingen zurück in die Praxis, von wo aus Polizei und Rettungsdienst gerufen wurden.