Skoda-Fahrer missachtet Vorfahrt

Am vergangenen Montag kam es am späten Nachmittag in Steinach a. d. Steinach zu einem Verkehrsunfall. Ein Skoda-Fahrer befuhr die Angerstraße von Mitwitz kommend und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Ford Focus und fuhr diesem in die rechte Seite. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15 000 Euro und ein Pkw musste abgeschleppt werden.