Ein unbekannter Täter beschädigte den Skoda einer 60-jährigen Frau und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, in der Vorderen Sandstraße. Der Täter lädierte den linken Außenspiegel, den linken vorderen Kotflügel und die Frontstoßstange am Skoda, so dass ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.