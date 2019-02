Skoda angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen auf dem Parkplatz der Edeka geparkten Skoda Fabia. An dem Skoda wurde die Stoßstange hinten links beschädigt, die Schadenshöhe kann noch nicht geschätzt werden. Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen dunkeln BMW aus dem Zulassungsbereich Lichtenfels handeln. Der Fahrer wird auf etwa 50 Jahre geschätzt, er trug eine Brille. Weitere Zeugen des Unfalls oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.