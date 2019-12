Skiwochenende im Antholzertal

Am Freitag, 24. Januar, startet die Feuerwehr Weilersbach zu ihren Skiwochenende nach Südtirol. Los geht es am Freitag um 13.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Weilersbach. Die Rückkehr ist am Sonntag gegen 22 Uhr geplant. Am Samstag und Sonntag kommen die Skifahrer an Südtirols Skiort Nr. 1, dem Kronplatz, auf ihre Kosten. Auch Nichtskifahrer haben bei diesem Ausflug Spaß. In den Fahrtkosten sind zwei Übernachtungen inklusive. Interessierte können sich bei Markus Friedel unter Telefon 0152/22892617 anmelden. red