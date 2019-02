Skilanglauf ist möglich

In Muggendorf ist derzeit Skilanglauf möglich. Auf dem Sportgelände der SpVgg Neideck kann man seine Runden drehen. Dabei gleiten die Langlaufski auf einer stabilen Schneedecke flott dahin. Die alpinen Skifahrer müssen allerdings in Muggendorf auf ihren Sport noch verzichten, denn die Schneeauflage auf den Hängen am Schützenberg ist zu dünn. hl