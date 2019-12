Skikurse starten im Januar

Der Ski- und Grasskiclub Frankenwald-Kronach lädt zu seinen Skikursen ein. Alle Kursangebote gelten für Bambini (ab dem fünften Lebensjahr), Anfänger und Fortgeschrittene. Die Skikurse finden in der Skiarena Silbersattel in Steinach/Thüringen statt. Die Kurstage sind Samstag, 4. Januar, Sonntag, 5. Januar, und Montag, 6. Januar (Dreikönig). Abfahrt zum Kursbeginn ist um 10 Uhr am Kaulanger in Kronach. Kursende ist um 16 Uhr mit Ankunft am Kaulanger in Kronach. Anmeldungen und weitere Infos unter Skiclub Kronach (Wolfgang Burkert- Mazur), Telefon 09261/963052 oder 09261/3550, Hotline 0171/8702978. red