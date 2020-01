Skikurse für Kinder und Jugendliche

Der Ski-Club Bad Kissingen e.V. bietet am Sonntag, 16. Februar, einen Skikurs für Kinder und Jugendliche im Skigebiet "Ochsenkopf" im Fichtelgebirge an. Abfahrt mit dem Bus ist um 6.45 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz (Parkplatz KinoCenter Bad Kissingen). Ein Zustieg am Pendlerparkplatz bei Werneck ist möglich. Die Rückkunft ist circa gegen 18.30 Uhr. Anmeldung unter: www.sc-badkissingen.de sek