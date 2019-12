Skikurse der Naturfreunde

Die Naturfreunde Bad Staffelstein starten am Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar, mit ihrer Skikurs-Reihe in die Wintersaison. Dank der niedrigen Temperaturen öffnet das nahe gelegene Skigebiet im thüringischen Heubach als eines der ersten und bietet perfekte Voraussetzungen zum Erlernen des Skifahrens. Die Skikurse werden nach Alter und Fahrkönnen in individuelle Gruppen eingeteilt und durch erfahrene Trainer der Naturfreunde geleitet. Spiel und Spaß haben im Verein einen hohen Stellenwert, so dass sich bei den Kursteilnehmern normalerweise in kürzester Zeit ein großer Lernerfolg einstellt. Neben Kinder-Skikursen ab vier Jahren werden auch Anfänger- und Wiedereinsteigerkurse für Jugendliche und Erwachsene angeboten. Anmeldungen, Informationen und weitere Termine sind in diesem Jahr erstmals online unter www.nf-wintersport.de sowie unter der Rufnummer 0176/43824333 abrufbar. red