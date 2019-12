Der für Samstag, 4. Januar, Sonntag, 5. Januar, und Montag, 6. Januar, geplante Kurs des Skiclubs Kronach findet in der Skiarena Silbersattel, Steinach, statt. Zwei Kursvarianten werden angeboten: ein Zwei-Tages-Skikurs (Samstag/Sonntag), und ein Drei-Tages-Skikurs (plus Montag). Neben einem Bambiniskikurs (ab fünf Jahren) gibt es Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersstufen. Treffpunkt und Abfahrt ab Kaulanger in Kronach ist jeweils um 10 Uhr. Am Samstag, 18. Januar, fährt der Skiclub mit dem Bus in das Skigebiet Klinovic bei Oberwiesental. Um 6 Uhr früh geht es los. Rückfahrt ist gegen 17 Uhr. Anmeldungen zu Skikurs und Tagesskifahrt sind unter den Telefonnummern 09261/963052 oder 09261/3550 oder der Skiclub-Hotline 0171/8702978 möglich. red