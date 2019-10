Skigymnastik in der Adam-Riese-Halle

Die Naturfreunde Bad Staffelstein bieten auch in diesem Jahr wieder eine "Skigymnastik" zur Vorbereitung auf die kommende Skisaison an. Die Leitung liegt wieder in den bewährten Händen von Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Astrid Linz. Neben dem Aufbau und Stärkung von Ausdauer, Kondition und Kraft wird wieder sehr viel Wert auf Rückenschule, Funktionsgymnastik, Körperwahrnehmung, Aktivierungs- und Entspannungstechniken gelegt. Die Übungs- und Trainingsstunden finden in der Adam-Riese-Halle statt und beginnen am Mittwoch, 9.Oktober, um 19.30 Uhr. Die Halle ist über den Sportler-Eingang erreichbar. Eingeladen sind alle Interessierten. red