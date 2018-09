Skifreizeit in Kitzbühel

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende und insofern gilt es für die Naturfreunde, die "Weichen" für die Wintersaison zu stellen. Neben der Skibörse am Samstag, 10. November, und dem Saisonauftakt in der österreichischen Gletscherwelt bietet der Verein wieder eine Skifreizeit "Alpen-Kitzbühel" an.

Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die das persönliche Fahrkönnen verbessern oder sicherer auf den Skiern werden wollen. Auch Wiedereinsteiger und Gäste sind bei den unverbindlichen Skikursen willkommen. Die Skifreizeit führt von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Januar, in das Skigebiet Kitzbühel. Die Gruppen werden nach Fahrkönnen eingeteilt und von erfahrenen Naturfreunde-Trainern geleitet. Es werden abwechslungsreiche Kinderskikurse sowie ein Techniktraining-Programm für Erwachsene angeboten.

Los geht es mit Privat-Pkw oder Fahrgemeinschaften individuell am Freitag gegen 14.30 Uhr an der Adam-Riese Halle in Bad Staffelstein. Nähere Informationen sind über den Fachbereich Wintersport, Jürgen Paul, Telefon 0176/43824333 oder per E-Mail unter jpaul.ste@web.de erhältlich. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bis Sonntag, 30. September, gebeten. red