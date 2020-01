Skifreizeit im Bregenzerwald

Die Ski- und Radabteilung des TV/DJK Hammelburg hat für die Zeit von 8. bis 11. März eine Skifreizeit im Programm. Das

Skigebiet Damüls-Meltau liegt mitten im Bregenzerwald und bietet über 100 Pistenkilometer, sozusagen für jeden Skifahrer die perfekte Abfahrt.

Die Fahrt erfolgt mit modernem Reisebus am Sonntagmorgen ab Hammelburg. Am Mittwoch geht es nachmittags zurück. Das Hotel befindet sich in Lingenau. Begleitet wird die Tour von Skilehrer Karl-Heinz Back. Für die Teilnahme ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Nähere Information sind erhältlich unter https://kurzelinks.de/c91e oder bei Abteilungsleiterin Rita Schaupp, Tel.: 09732/783 09 86. sek