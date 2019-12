Skifreizeit des VfB führt nach Sexten

Die seit vielen Jahren vom VfB Kulmbach organisierte Skifreizeit findet auch 2020 in den Faschingsferien vom 23. bis 29. Februar statt. Im Preis inbegriffen ist die An- und Abreise mit einem modernen Reisebus, sieben Tage Halbpension (Frühstücksbuffet und Menüwahl am Abend) im Drei-Sterne-Hotel "Mondschein" in der Ortsmitte von Sexten sowie eine Brotzeit bei der Anreise. Für Kinder gibt es je nach Alter verschiedene Ermäßigungen. Die Skibushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Interessenten wenden sich bitte an Wolfgang Sandler (Telefon 09221/1014, E-Mail wsandler@hotmail.de), an Gerhard Weiß (09225/9569645), info@fun-poeckl.de) oder an "Leos Adventure Tours" in Stadtsteinach (09225/1884). Anmeldeformulare gibt es ferner im Internet unter der Adresse www.fun-poeckl.de. red