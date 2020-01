Ebermannstadt 03.01.2020

Skifahrt des Bürgervereins

Der Bürgerverein Breitenbach fährt von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, nach St. Johann in Tirol in das Hotel "Kramerhof". Abfahrt ist um 13.30 Uhr in Ebermannstadt. Die Rückkehr ist am S...