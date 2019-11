Skifahren in den Ferien

Der Kreisjugendring lädt Kinder und Jugendliche im Januar 2020 zu einer Skifreizeit ins Skigebiet Ski Amadé ein.

Die Fahrt ist für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren gedacht und findet vom 1. bis 5, Januar 2020 statt. Die Gruppe ist in einem Jugendhotel in Wagrain/Österreich untergebracht. Das Haus liegt in Laufweite vom Skilift und hat eine großzügige Ausstattung für den Freizeitbereich. Neben der Nutzung der hoteleigenen Turnhalle gibt es noch viele weitere Freizeitangebote.

Die Abfahrten dieses Skigebiets sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und für Ski und Snowboards geeignet. Bei dieser Freizeit kann das Skifahren gelernt werden.

Die Freizeit kostet für Frühbucher 460 Euro, bei Anmeldungen nach dem 30. November 480 Euro. Im Preis enthalten sind Busfahrten, Vollpension, Skipass, Versicherung und Betreuung. Für alle Teilnehmer ab 15 Jahren kommt noch ein Aufschlag von 10 Euro für die Kurtaxe hinzu. Für Teilnehmer ab 16 Jahren kostet die Freizeit 510 Euro, später 530 Euro. Für Anfänger kann vor Ort ein Skikurs gebucht werden. Die Skiausrüstung kann ebenfalls vor Ort ausgeliehen werden. Die Kosten für Skikurs und -ausrüstung sind allerdings nicht im Preis enthalten.

Flyer mit dem Anmeldeformular sind per E-Mail und Post erhältlich. Zudem stehen die Unterlagen auch auf kjr-lichtenfels.de zum Download bereit. Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn das Formular ausgefüllt und unterschrieben in der Geschäftsstelle eingeht. Die Telefonnummer ist 09571/940 603, die E-Mailadresse service@kjr-lichtenfels.de red