Bayreuth 29.10.2019

second-hand

Skibörse in Bayreuth

Die Bayreuther Naturfreunde veranstalten am Sonntag, 17. November, einen Flohmarkt für Ski- und Outdoorartikel im Zentrum in der Äußeren Badstraße. Jeder kann dort kaufen und auch verkaufen. Da die An...