Skiauftakt des Wintersportclubs

Der Wintersportclub Bad Staffelstein fährt von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember zum Kitzsteinhorn (Schmittenhöhe) bei Zell am See. Diese Auftaktfahrt beinhaltet Übernachtung, Frühstück mit Halbpension, Happy Hour und den Skipass für zwei Tage. Abfahrt ist um 1.30 Uhr an der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein. Weitere Infos unter Telefon 0175/4118520 oder per E-Mail an info@wsc-badstaffelstein.de. red