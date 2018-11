Die Sportfachschaft der Realschule Bad Kissingen organisiert am Samstag, 1. Dezember, von 9 bis 11 Uhr ihren traditionellen Ski- und Sportbasar in der Staatlichen Realschule Bad Kissingen. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Anbieter erwartet. In der Aula der Realschule kann jeder Interessierte ohne Standgebühr gebrauchte Ski- und Sportartikel kaufen bzw. verkaufen. Nicht nur Gebrauchtes für den Wintersport wechseln hier den Besitzer. Schnäppchenjäger können auch bei Fußballschuhen, Inlineskates oder Mountainbikes fündig werden. sek