Ski- und Snowboardkurs

Bei ausreichender Schneelage finden am Samstag, 23. Februar, und Sonntag, 24. Februar, Ski- und Snowboardkurse in Tettau statt. Angeboten werden ein zweitägiger Snowboardkurs für Teilnehmer ab zehn Jahren, ein zweitägiger Skikurs für Kinder ab fünf Jahren (auch Fortgeschrittene) und zweimal Tageskurse für Erwachsene (Fortgeschrittene). Anmeldungen und weitere Informationen sind bei Peter Gerold unter den Telefonnummern 09269/276 oder 0160/97865798 oder per E-Mail: peter.gerold@gmx.de erhältlich. red