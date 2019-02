Ski und Rodel gut hieß es für 30 Kinder und Jugendliche in Mehlmeisel. Noch vor dem Tauwetter hatten das Jugendparlament und die Jugendsprecher Karin Witzgall (SPD) und Harald Hempfling (CSU, den Ausflug organisiert. Die neue Stadträtin Theresa Will (FW) saß am Steuer des Busses, den der Familienbetrieb kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. "Jugendarbeit liegt halt allen Parteien am Herzen" , so Karin Witzgall. klk