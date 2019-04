Ski-Club: Ehrungen und Neuwahlen

Die Mitgliederversammlung des Ski-Clubs findet am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Sportgaststätte am Dr.-Hans-Weiß-Sportpark statt. Die Vorsitzenden Richard Fix und Jürgen Tenschert berichten über die Mitglieder- und Finanzentwicklung sowie die wichtigsten Themen der vergangenen drei Jahre. Die Abteilungen geben einen Rückblick auf das vergangene Jahr, und neben den Ehrungen von Mitgliedern wird auch die 1. Mannschaft der Abteilung Badminton ausgezeichnet, die Meister in der Bezirksliga Ost wurde und damit in der Saison 2019/2020 in der Bezirksoberliga spielen wird. Weiterhin finden die turnusgemäßen Wahlen statt. sek