Sketch um dominante Ehefrau erfreute Frauendorfer Senioren

Zu einem unterhaltsamen Seniorenfasching hatte der Frauendorfer Pfarrgemeinderat alle über 60-jährigen Pfarrangehörigen ins SSV Sportheim nach End eingeladen. Viele Senioren waren der Einladung gefolgt und erlebten zusammen vergnügte Stunden bei Kaffee, Krapfen und selbstgebackenen Torten.

Zunächst hielt Stadtpfarrer Georg Birkel eine kurze Andacht. Elfriede Bechmann trug ihre "Kochkünste" vor. Ihre zweideutigen Erlebnisse beim Kochen brachte die Senioren kräftig zum Lachen. Pfarrer Birkel ging beim Sketch "Geweiht" auf den anstehenden Priestermangel sowie auf "geweihte" Frauen ein. Ein Ehepaar (Andrea Landvogt und Daniela Stöckert) geht zum "Arztbesuch". "Herr Doktor, mein Mann, das kann ich Ihnen sagen, das ist vielleicht ein Kreuz. Was der mir zu schaffen macht. Und dann die Schmerzen. Herr Doktor ich bin manchmal ganz krank von den Schmerzen, die mein Mann hat", jammert die kommandogewohnte Ehefrau bei diesem Sketch.

Auf alle Fragen des Arztes (Susanne Huber) ergriff immer wieder die Frau zuerst das Wort und ließ ihren Mann somit nicht zu Wort kommen. Nach ausgiebiger Untersuchung stellte der Arzt fest, dass der Patient vollkommen gesund sei. "Nun schlägt´s aber Dreizehn. Was ich befürchtet hatte! Da rackert man sich ab Jahr für Jahr, mit 'nem kranken Mann und dann ist er gesund", so die Ehefrau. Der unterdrückte Ehemann leidet allerdings an einer beträchtlichen Krankheit, erklärte schließlich der Arzt, und stellte ein Rezept aus. Was er nun verschrieben habe, fragte schließlich die Ehefrau, und der Mann antwortet: "Eine andere Frau".

Schwungvoll unterhielt zwischendurch Andreas Kerner mit seinem Akkordeon die eifrig mitsingenden Senioren. Nach dem Abendessen saßen alle noch gemütlich zusammen.