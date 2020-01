SKC trennte sich von Hess

In unserem gestrigen Artikel über den Wechsel des Bundesliga-Keglers Julian Hess vom SKC Staffelstein zum PSV Franken Neustadt in die 2. Liga der Deutschen Classic-Union (DCU) hätte der Eindruck entstehen können, dass Hess den Weggang initiierte. Vielmehr legen die SKC-Verantwortlichen wert darauf, dass der Staffelsteiner Kegelclub sich vom 31-Jährigen getrennt habe, nachdem er sich geweigert hatte, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Hans-Karl Brütting, Macher beim SKC, nannte das eine "Unsportlichkeit gegenüber dem Verein". red