SKC II schlägt Spitzenreiter

Die Damen des SKC Victoria Bamberg haben sich in der 2. Liga der Sportkeglerinnen auch nicht von Tabellenführer Blau Weiss Auma stoppen lassen: In einem hochklassigen Match triumphierten die Bambergerinnen mit 6:2 MP bei 3496:3433 Kegeln. Anne Tonat holte den Tagesbestwert mit 614 Holz. Mit nun 18:14 Punkten steht der SKC auf Rang 4, Auma bleibt trotz der Niederlage an der Spitze. SKC SKC Victoria Bamberg II - SV Blau Weiss Auma 6:2

(12,5 :11,5 Satzpunkte, 3496:3433 Kegel) Stark - Thiem 2:2 (581:559) Wagner - Zietlow 3:1 (590:583) Liers - Korad 1:3 (587:577) Eigler - Fuhrmann 2:2 (564:559) Tonat - Thiem 3:1 (614:572) Pfuhlmann - Wiedenhöft 1,5:2,5 (560:583)