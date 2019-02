SKC-Damen übertrumpfen den eigenen Bahnrekord

Am 14. Spieltag in der Bundesliga der Sportkegler gelang den Damen des SKC Victoria Bamberg ein dominanter Sieg beim KV Liedolsheim. Mit 3677 Kegel wurde der eigene Bahnrekord um 15 Kegel verbessert und mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) gewonnen. Spielerin des Tages war Sina Beißer mit 638 Holz. Die Victoria verteidigte damit Platz 1.

Den Grundstein zum Sieg legten Alina Dollheimer und Sina Beißer, die mit 638 auftrumpfte und Samantha Jones (591) mit 3:1 SP keine Chance ließ. Nach 410 in die Vollen räumte sie 228 ab, machte 47 Kegel gut und markierte die Führung. Dollheimer hatte gegen Schneider zu kämpfen und riss nach 1:2-Rückstand das Ruder noch herum. Mit 168 glich sie nach Sätzen aus, hatte 18 Zähler mehr und Schneider mit 593:590 das Nachsehen. Die Victoria hatte 2:0 MP und 50 Kegel Vorsprung.

Auch Ioana Antal musste sich strecken, um Sabine Sellner mit 609:597 niederzuhalten. Nach einem 2:0 und 15 Kegel in Führung liegend zog Sellner mit einem Kegel in Front. Antal ließ sich aber nicht die Butter vom Brot nehmen, kegelte mit 164 groß auf und hatte 12 Holz mehr und 3:1 SP erzielt. Somit konnte der dritte MP gesichert werden.

Jetzt kam es darauf an, der Schlussgruppe einen Vorsprung mitzugeben. So stellte die Victoria zunächst Dany Kicker gegen Saskia Seitz auf, die mit 161 und 161 riesig begann. Kicker hielt mit 151 und 153 dagegen und räumte 118 ab. So gingen lediglich 18 Punkte verloren. Weil Antal gegen Sellner mit 15 in Front lag, führte der SKC mit 47 Kegeln. Absprachegemäß kam Corinna Kastner für Kicker ins Spiel. Auch Kastner versteckte sich nicht und hatte mit 150 einen guten Lauf. Seitz spielte mit 159 weiter auf hohem Niveau, doch im vierten Satz konterte Kastner und verkürzte auf 1:3 SP. Das Bamberger Duo gab mit 606:627 nur 21 Kegel ab. Antal machte 12 Kegel gut, so hatte die letzte Paarung 41 Zähler und 3:1 MP Vorsprung mitbekommen.

Im letzten Paarkreuz machte Melissa Stark eine Riesenpartie und konnte 606 Kegel einbringen. Gegen Sandra Sellner (617) hatte sie sich gut verkauft und nur mit 1:3 verloren. Maricic hatte keine Mühe, Jessika Dreher zu bezwingen, was 625 auf dem Totalisator belegten. Maricic gewann mit 3:1 und schaffte noch 83 Kegel Differenz, was für Victoria den Erfolg mit 6:2 MP und 113 Kegel einbrachte. maha KV Liedolsheim - SKC Victoria Bamberg 2:6

(11:13 Satzpunkte, 3564:3677 Kegel) Schneider - Dollheimer 2:2 (590:593) Jones - Beißer 1:3 (591:638) Sellner - Antal 1:3 (597:609) Seitz - Kicker/ Kastner 3:1 (627:606) Sellner - Stark 3:1 (617:606) Dreher - Maricic 1:3 (542:625)