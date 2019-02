Skating-Kurs am Gletscher

Am Wochenende bietet die SG Gösmes-Walberngrün am Walberngrüner Gletscher den letzten Skating-Kurs für Anfänger in diesem Winter an. Unter der Leitung von Skilehrer Jürgen Feulner findet Teil 1 am Samstag, 9. Februar, von 13.30 bis 16 Uhr und Teil 2 am Sonntag, 10. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr, statt. Anmeldung und nähere Informationen bei Wilfried Vogel unter der Telefonnummer 09252/ 5882. Die Teilnahmegebühr kommt zu 100 Prozent der Loipenpflege zugute. red