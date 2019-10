Knetzgau vor 22 Stunden

Unglück

Skater stürzt und verletzt sich tödlich

Bei einem tragischen Unfall in Knetzgau ist am Sonntagnachmittag ein 61 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Gegen 14 Uhr ereignete sich das Unglück in der Straße "Mainleite", wie die Polizei in Haßfu...